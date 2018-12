"Pink is Good": raccolti 33mila euro per la cura dei tumori femminili grazie "alle noci per la ricerca"

Più di 30mila euro da donare alla ricerca scientifica per la cura di tumori femminili, E' l'importante traguardo raggiunto da Life, azienda piemontese produttrice di frutta secca, grazie alla vendita delle " noci per la ricerca " il cui ricavato è stato donato appunto al progetto " Good is Pink " della Fondazione Umberto Veronesi dedicato alla prevenzione e alla cura dei tumori che colpiscono le donne.

Un traguardo importante se si considera che ogni anno in Italia oltre 50mila donne sono colpite da tumore al seno, oltre 10mila da tumore all’utero e oltre 5mila da tumore alle ovaie. Una corretta alimentazione è uno strumento di prevenzione quotidiano assieme ad attività fisica e astensione da fumo e alcol.



“Siamo particolarmente orgogliosi di essere tra i partner sostenitori di un ente di eccellenza come Fondazione Umberto Veronesi. Grazie al prezioso supporto dei ricercatori riusciamo a tradurre in realtà il nostro impegno verso i consumatori, fornendo loro un servizio fondamentale come l’informazione sulla corretta alimentazione”, spiega Davide Sacchi, responsabile marketing e comunicazione di Life. “Grazie a questa edizione de Le Noci per la Ricerca e al prezioso sostegno di Life sarà possibile finanziare il lavoro di una ricercatrice che quotidianamente è impegnata a trovare soluzioni di cura sempre più efficaci per tumori che ancora oggi colpiscono numerose donne. Il numero dei ricercatori finanziati da Fondazione Umberto Veronesi cresce anno dopo anno, grazie al contribuito delle persone e soprattutto delle aziende che condividono con noi l’importanza del sostegno alla ricerca scientifica d’eccellenza, per il bene di tutti”, afferma Monica Ramaioli, direttore generale di Fondazione Umberto Veronesi.