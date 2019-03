"Incontriamo ogni sguardo", ecco il progetto di accoglienza su misura per gli autistici

Negozi "autismo friendly" - L'idea alla base dell'iniziativa nasce da Link@ut, la startup che ha lo scopo di dar vita a un network nazionale di imprese e pubblici esercizi in grado di gestire in modo professionale le persone "diversamente abili", certificando punti vendita "autism friendly" denominati Link@ut Points.



Enrico Maria Fantaguzzi, founder di Link@ut, sa bene di cosa parla in quanto padre di un ragazzo autistico e spiega: "Uno degli ostacoli più complessi per chi vive questa situazione è l'impatto con la società. Senza accoglienza consapevole e senza un network di strutture adatte e formate a questo scopo, per le persone autistiche e le loro famiglie uscire di casa, anche per le attività più semplici come l'acquisto di un occhiale, diventa un'azione faticosa".



Personale formato ad hoc per gli autistici - Ecco quindi che in ogni punto vendita GrandVision (sono 13 nel'area di Bologna ed Emilia Romagna) gli autistici "troveranno personale formato ad accoglierle - spiega Fantaguzzi -, sulla base di uno specifico protocollo, in modo adeguato e facilmente identificabile da una spilla con uno smile blu".



Un'interazione complicata, quella tra persone con autismo e le altre, conferma Jorg Mingers, amministratore delegato di GrandVision, che spiega: "Abbiamo deciso di unirci alla mission di Link@ut per sensibilizzare il nostro personale su un tema quanto mai sentito". In Italia si stima che ci siano almeno 600mila persone con autismo. "E il nostro desiderio - afferma Mingers - è diventare per loro un punto di riferimento sicuro e di contribuire alla loro inclusione sociale".



Servizio su misura - Saranno 57 i dipendenti dell'azienda che saranno formati a questo scopo in tre giornate di formazione ospitate dall'Istituto Zaccagnini, la più grande scuola di ottica e optometria in Italia. GrandVision tiene a sottolineare che, con questo progetto, si impegna ulteriormente per dimostrare che il suo obiettivo, offrire il miglior servizio, non è quello di offrirne uno uguale per tutti, ma di offrire il migliore per ciascuno.