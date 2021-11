Tra classica ed elettronica Roberto Cacciapaglia in concerto alla Sala Verdi del Conservatorio di Milano

Dopo aver attraversato l’Italia e ed altri Paesi, dagli Stati Uniti, alla Russia, Cina e Turchia con la sua musica, il compositore e pianista Roberto Cacciapaglia si esibirà in concerto venerdì 5 novembre alle ore 20.45 alla Sala Verdi del Conservatorio di Milano. Protagonista della scena musicale internazionale più innovativa per la sua musica, che integra tradizione classica e sperimentazione elettronica, da lungo tempo conduce una ricerca sui poteri del suono, nella direzione di una musica senza confini che si esprime attraverso un contatto emozionale profondo. Al Maestro abbiamo chiesto cosa significa per lui tornare ad esibirsi in un luogo come la Sala Verdi del Conservatorio.

"Tornare in una location come quella della sala Verdi del Conservatorio di Milano", dice Roberto Cacciapaglia: "è come tornare alle mie origini di musicista; in questo luogo ho iniziato a suonare con maestri come: Luciano Chailly, Bruno Bettinelli e Angelo Paccagnini".

Quali caratteristiche avrà il concerto in Conservatorio?

Nel mio precedente lavoro usavo l'elettronica dei software che potenziavano il suono acustico questo concerto sarà meramente acustico, facendo però tesoro della mia lunga esperienza nell'elettronica.

In concerto si terrà in quella che ritengo una delle sale più belle d'Italia.

Un evento che ripercorrerà la tua carriera attraverso il pianoforte....

Partirò da "Sonanze" mio album d'esordio per arrivare ai giorni nostri, con brani da "Quarto Tempo", "Canone degli Spazi" e "Diapason".

Il concerto l'ho già eseguito a Trento con i virtuosi italiani, ma è la prima volta che lo propongo in piano solo.

Il suono servirà a riavvicinarsi, dopo un periodo di lontananza forzata, la musica ci porta a vedere più dentro noi stessi.



Molte cose accadranno da qui ai prossimi mesi

Si, il 9 novembre sarò inconcerto alla Cadogan Hall, sede della Royal Philharmonic Orchestra, con la quale ho spesso collaborato negli ultimi anni per i miei album.

Farò una lunga tournée in Russia in maggio.

Successivamente pubblicherò il mio nuovo lavoro.

Nel concerto alla Sala Verdi di venerdì, presenterò in anteprima un brano di questo disco: "Angel Falls".

Opening act della serata di grande suggestione, con la pianista e compositrice Giuseppina Torre (alle 20.15), che per l’occasione eseguirà alcune composizioni tratte dal suo ultimo album “Life Book”.