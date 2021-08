"Superclassifica Show 90", Ligabue canta "Balliamo sul mondo" 

"Siamo della stessa pasta / Bionda non la bevo, sai / Ce l'hai scritto che la vita non ti viene come vuoi". L'inizio rimasto celebre come il ritornello: "Balliamo sul mondo / Va bene qualsiasi musica / Cadremo ballando / Sul mondo lo sai si scivola". Luciano Ligabue, capelli lunghi, gilet nero e braccia nude, canta "Balliamo sul mondo" a "Superclassifica Show 1990".

Il rocker era agli inizi carriera: in quello stesso anno esce il suo primo album omonimo. Segue nel 1993 Sopravvissuti e sopravviventi e nel 1994 A che ora è la fine del mondo?. Da allora, premi innumerevoli e oltre venti album. Anche tre film da regista: Radiofreccia, Da zero a dieci, Made in Italy.