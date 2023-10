La prima volta di Mago Oronzo a "Zelig - Facciamo Cabaret" 1998

Simona Ventura presenta il Mago Oronzo, personaggio interpretato da Raul Cremona sul palco del teatro di "Zelig - Facciamo Cabaret" nel 1998. "Allora come sta? È un po' che non la vedo", chiede la presentatrice, "Capisci l'italiano? Allora sto bene", risponde il comico in canotta bianca e pantalone intento a giudicare il pubblico.

"Sono stato in un monastero zen, ho avuto un grande maestro molto preparato. Dimmi cosa vuoi e ti dirò chi sei, dimmi chi sei e ti dirò che vuò!”, ha proseguito il comico e illusionista nato a Milano da una famiglia di professionisti nelle arti circensi. La lunga gavetta nelle pedane milanesi lo indirizza verso un genere di cui è stato il primo vero esponente italiano: il cabaret magico, unione di comicità e illusionismo. Da lì comincerà una lunga carriera fatta di passaggi televisivi e teatrali.