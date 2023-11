Veronica Rubino delle Lollipop racconta il suo provino a "Popstar" 2001

Chi si ricorda la formazione delle Lollipop? Nel 2001 Veronica Rubino raccontava il suo provino per entrare a "Popstar", talent show condotto su Italia 1 da Daniele Bossari che promuoveva la formazione di un gruppo musicale tutto al femminile. Originaria di Caserta la Rubino, all'epoca studentessa ventenne di giurisprudenza, ripercorreva l'emozione di esibirsi per la prima volta sul palcoscenico affrontando 400 ragazze da tutta Italia che, come lei, avevano la passione per il canto e sognavano una carriera nel mondo della musica. Per 33 giorni le giovani candidate a formare il nuovo gruppo artistico convissero riprese dalle telecamere e alla fine furono selezionate oltre a Veronica Rubino anche Marta Falcone, Dominique Fidanza, Marcella Ovani e Roberta Ruiu.

Battezzate dal programma di Italia 1 le Lollipop ottennero successo grazie al primo album "Popstars" e nel 2002 parteciparono nella categoria "campioni" al Festival di Sanremo con il brano "Batte forte". Il secondo album "Together", tuttavia, non ebbe la stessa luce dell'esordio e, complici anche dissapori interni tra le cantanti, nel 2005 il gruppo si sciolse una prima volta. Rivediamo l'intervista di Veronica Rubino delle Lollipop a "Popstar" nel 2001.