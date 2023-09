Vasco Rossi canta "Voglio andare al mare" a "Popcorn" 1981

A dispetto del titolo la canzone "Voglio andare al mare" di Vasco Rossi venne pubblicata in pieno inverno. Era l'8 gennaio 1981 quando usciva il singolo estratto dall'album "Siamo solo noi", il quarto realizzato dal rocker di Zocca. Con la sua nuova canzone l'artista scaldò subito il pubblico di "Popcorn", tra la prime trasmissioni musicali di Canale 5. Il testo rimanda alla voglia di risposo estivo e, nel ritornello, di "fare un'indigestione di donne e di sole".

L'ispirazione per "Voglio andare al mare" arrivò in un afoso pomeriggio d'estate del 1980 a Bologna mentre il chitarrista di Vasco, Massimo Riva, improvvisava un giro di chitarra seguendo la musicalità del reggae giamaicano. Pubblicato nella primavera del 1981, l'album "Siamo solo noi" segnava per Vasco Rossi la consacrazione definitiva sull'olimpo del rock italiano. Dopo un sondaggio nazionale, la rivista Rolling Stones premiò l'omonima canzone che però venne esclusa dal "Festivalbar" di quell'anno, vinto da Donatella Rettore.

Rivediamo l'interpretazione di Vasco Rossi sul palco di "Popcorn".