Vasco Rossi: i successi in oltre 40 anni di carriera della più grande rockstar italiana

Vasco Rossi non è un artista che ha bisogno di presentazioni. Nato a Zocca, in provincia di Modena, il 7 febbraio 1952, l'icona della musica rock italiana ha saputo diventare un personaggio influente nel panorama musicale come fuori grazie a un carisma innato e alla capacità di dire sempre ciò che pensa.

La sua carriera muove i primi passi alla fine degli anni '70 ma il suo primo vero album, "...Ma cosa vuoi che sia una canzone...", viene inciso nel 1978. L’anno successivo è la volta di "Non siamo mica gli americani!", disco fondamentale per la sua carriera: al suo interno è infatti presente "Albachiara", che sarebbe diventata una delle sue canzoni simbolo.

Come rappresentativi sono tanti altri brani del cantautore in oltre quarant'anni di successo: da "Bollicine" a "Io no", fino a "Vivere" e "Rewind", ripercorriamo in questo video le migliori canzoni del "Blasco".