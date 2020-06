Un'esibizione d'archivio della leggendaria band inglese "The Smiths": eccoli nel 1987

The Smiths è stata una delle band più influenti di tutti i tempi e si esibì nel 1987 al “Festival di primavera”. Morrissey, Johnny Marr, Andy Rourke e Mike Joyce hanno creato dei brani musicali di enorme successo nella scena musicale alternative rock.



I testi riprendevano problemi vicini al grande pubblico e si sviluppavano su complesse sinfonie nate dall’unione del rock e del punk. Quattro dei loro album compaiono nella Lista dei 500 migliori album secondo Rolling Stone.

Nonostante i successi, la band si è sciolta in maniera burrascosa e tra il 2014 e il 2015 gli Smiths sono stati nominati per l'ingresso nella Rock and Roll Hall of Fame.