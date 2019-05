Morrissey compie 60 anni: si regala un nuovo album e... qualche polemica

Il 24 maggio esce "California Son" che contiene dodici cover, una varietà di brani tratti dagli anni 60 e 70 , scelti da lui. Brani che, pur rimanendo fedeli agli originali, Morrissey ha reso perfettamente suoi. La prima traccia pubblicata è stata "It's Over", brano in origine di Roy Orbison che vede la partecipazione di LP, cantautrice americana molto amata. Questa traccia con LP non è l'unica collaborazione nel disco. Diverse sono le voci presenti nell'album come quella del frontman dei Green Day, Billie John Armstrong nel brano di Laura Nyro "Wedding Bell Blues", e Ed Droost, Ariel Engle, Sameer Gadhia e Lydia Night. Il 2018 ha segnato il trentennale di Morrissey come artista solista indipendente e, il 2019, promette di essere un anno entusiasmante per lui, con un nuovo album e un tour in Canada, il suo primo in quasi 20 anni.



Questa la tracklist del disco:

01. Morning Starship (Jobriath)

02. Don’t Interrupt The Sorrow (Joni Mitchell)

03. Only A Pawn In Their Game (Bob Dylan)

04. Suffer The Little Children (Buffy Sainte Marie)

05. Days Of Decision (Phil Ochs)

06. It’s Over (Roy Orbison)

07. Wedding Bell Blues (Laura Nyro)

08. Loneliness Remembers What Happiness Forgets (Dionne Warwick)

09. Lady Willpower (Gary Puckett & the Union Gap)

10. When You Close Your Eyes (Carly Simon)

11. Lenny’s Tune (Tim Hardin)

12. Some Say I Got Devil (Melanie)