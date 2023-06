L'esibizione di Umberto Smaila a "Popcorn" 1981

Con una chitarra in mano l'attore canta un pezzo cult di quegli anni

Vi ricordate Umberto Smaila a "Popcorn"? Era il 1981 quando l'attore cantava "Bricolage" accompagnato dalla sua chitarra. Nato a Verona nel 1950, Smaila diventa celebre con il gruppo comico "I Gatti di Vicolo Miracoli" con Jerry Calà, Franco Oppini e Nini Salerno. Nel 1977 arriva il grande successo televisivo di "Non Stop" con Troisi, Verdone, Gaspare e Zuzzurro e Nuti e i Giancattivi.

Negli anni 80 arrivano due grandi successi cinematografici: "Arrivano i Gatti" e "Una vacanza bestiale", dove esordisce colui il quale era stato per 5 anni il tecnico delle luci del gruppo: Diego Abatantuono. Con il locale "Smaila's" a Poltu Quatu in Sardegna negli anni duemila, Umberto Smailarilancia la musica dal vivo in tutta Italia.