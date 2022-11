Toyah Willcox canta "I want to be free" a "Popcorn" 1981

Toyah Ann Willcox è un'attrice e cantante britannica, molto famosa nei primi anni Ottanta. Nata a Kings Heath il 18 maggio 1958, l'artista ha riscosso grande successo, soprattutto, nel Regno Unito grazie ai singoli "Thunder in the Mountain" e "It's a Mistery".

Toyah Ann Willcox ha rivestito anche un ruolo d'attrice e ha partecipato al film di "Derek Jarman Jubilee" (1977), in cui interpretava una giovane punk che incontrava la regina Elisabetta I.

"I Want to Be Free" è una canzone appartenente alla new wave inglese. In questo brano la cantante ha raccontato la sua frustrazione di adolescente dislessica durante il difficile periodo scolastico. Il titolo rappresenta un grido di libertà, la voglia di essere se stessa. Rivediamo il singolo che era stato scelto come sigla di chiusura di "Popcorn" nel 19981.