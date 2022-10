Wilma Goich e Edoardo Vianello si esibiscono in un canto popolare a "Popcorn" 1981

Quanti si ricordano de

I Vianella?

Edoardo Vianello e Wilma Goich

Il duo costituito da, che interpretava canzoni in dialetto romanesco, è stato attivo per tutti gli anni Settanta.

Il celebre cantautore noto nel decennio precedente per i brani spensierati come "Il capello, Pinne fucile e occhiali" o "Guarda come dondolo" insieme alla moglie

Wilma Goich

I Vianella

fondò la casa discografica Apollo e diede vita al duo musicale

Entrano nei primi posti dell'hit parade nel giugno del 1972 con "Semo gente de borgata "Un disco per l'estate" nel 1972, classificandosi al terzo posto. Nel 1978 i due si separano e, dopo pochi anni, terminò anche la loro comune esperienza artistica.

Nel 2014, dopo 33 anni, hanno deciso di ritornare a cantare insieme, pubblicando il disco "C'eravamo tanto amati".

Rivediamoli nell'esibizione a "Popcorn" nel 1981.