"Grande Fratello Vip", Wilma Goich: "Entro nella Casa con la benedizione del Papa"

Wilma Goich è pronta a varcare la famosa porta rossa della Casa del "Grande Fratello Vip".

Per la cantante è la prima volta in un reality e, come racconta a Tgcom24, lo fa soprattutto per ritornare a sorridere. Non sono stati anni facili e non solo per il covid. L'artista, infatti, nel 2020 ha perso la figlia Susanna Vianello (nata dal matrimonio con Edorado Vianello) per un tumore. Ma ora è pronta a ripartire con la tv e con un nuovo progetto musicale di cui va molto fiera, il singolo " Ave Maria " cantato con Le Dolce Vita e che vanta la presenza della voce del Papa.