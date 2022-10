Marco Ferradini canta "Teorema" a "Popcorn" 1981

"Teorema" è un brano composto ed eseguito da Marco Ferradini nel 1981 e quando uscì diventò un po' il suo marchio di fabbrica. Dopo gli studi di canto, a metà anni '60 Ferradini suonò con diversi gruppi del nascente rock italiano. All'epoca il cantautore era reduce da una cocente delusione amorosa e per superare il dolore trascorse un weekend in montagna insieme all’amico Herbert.





Leggi Anche Wilma Goich e Edoardo Vianello si esibiscono in un canto popolare a "Popcorn" 1981



Quando la canzone venne pubblicata come singolo riscosse subito un grande successo per via del testo decisamente controcorrente e “politicamente scorretto”.



Nel 1993 "Teorema" fu cantata dalla grande Mina nel suo album "Lochness", e nel 2000 venne citata spesso nel film di Aldo, Giovanni e Giacomo "Chiedimi se sono felice" in cui Ferradini venne definito da Aldo Baglio “il guru dell’amore”.



Rivediamo l'esibizione di Marco Ferradini a Popcorn nel 1981.