Thomas Prostata e l'amore in versione pulp a "Mai dire Gol" 1997

Tra i personaggi più irriverenti protagonisti di "Mai dire Gol" nell'edizione 1996-1997 c'era Thomas Prostata. Interpretato da Bebo Storti, il simpatico scrittore romano di romanzi "pulp, molto pulp, pure troppo", come era solito dire, è ossessionato dal genere pulp, come testimonia il poster del film "Pulp Fiction" di Quentin Tarantino, con protagonisti John Travolta, Samuel L. Jackson, Tim Roth e una giovanissima Uma Thurman, nei panni dell'affascinante Mia Wallace.

In collegamento con la Gialappa's Band dal suo studio creativo, Prostata parla con spiccato accento romanesco ed esprime la sua levatura culturale con diverse espressioni dialettali tipiche dell'Urbe. Per comporre i suoi "capolavori" si serve di una macchina per scrivere presente sul suo tavolo e tra i suoi passatempi preferiti vi è l'ascolto di musica heavy metal.

Rivediamo il video in cui lo scrittore rivela alla Gialappa's Band il suo imminente matrimonio...naturalmente "pulp".