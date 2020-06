Tanti auguri Gianna Nannini: rivediamola a "Superflash" nel 1984

Compie 66 anni Gianna Nannini. Dagli esordi di metà anni 70 all'ultimo "La differenza" del 2019, ha pubblicato 20 album in una carriera che l'ha consacrata la rocker italiana per eccellenza. Ma sin dai primi lavori la cantautrice senese si è spinta al di fuori dei nostri confini, conquistando il mercato europeo, facendo breccia in particolare in Germania, dove è una vera propria stella.

Per festeggiare questo giorno speciale, rivediamo la Gianna nazionale ospite dello show di Mike Bongiorno "Superflash". In quella circostanza, la cantante toscana aveva parlato del suo disco, del successo di Fotoromanza ma anche di sport.