Tanti auguri a Valerio Staffelli: rivediamo il suo scherzo a Gabriele Salvatores

Buon compleanno a Valerio Staffelli. Il celebre personaggio televisivo, conosciuto soprattutto come inviato di "Striscia la Notizia", spegne 57 candeline. Nato a Milano il 15 ottobre del 1963 ha iniziato la carriera come conduttore radiofonico, per poi passare alla televisione a metà degli anni '80.



A partire dal 1996 inizia a lavorare per il celebre tg satirico targato Mediaset e in particolare a consegnare il Tapiro d'oro, il riconoscimento di Striscia pensato per personaggi famosi che compiono imprese curiose o non propriamente degne di lode. Un incarico che più di una volta è costato a Staffelli anche insulti o aggressioni.

Per il programma di Antonio Ricci l'inviato conduce anche inchieste e ha scritto per numerose testate giornalistiche. Sempre negli anni '90 Staffelli ha anche collaborato con "Scherzi a parte": nel 1993 fu compice della trasmissione nella messinscena di cui fu vittima il regista Gabriele Salvatores.