Suor Germana e l'amore per la cucina al "Maurizio Costanzo Show" 1997

Ospite nel 1997 del "Maurizio Costanzo Show", Suor Germana, celebre per i suoi libri di ricette, raccontava al padrone di casa cosa aveva imparato osservando le persone a tavola.

"È un posto in cui ci si rivela per ciò che si è, in cui si dimentica la maschera che si aveva intenzione di mettere. Non a caso, lo stomaco è vicino al cuore", spiegava la religiosa, parlando poi del successo dei suoi libri di ricette.

"Spesso mi dico scherzando che ho avuto fortuna perché in Italia c'è tanta fame", continuava la suora. "In realtà, la mia è una cucina fatta con amore: cose semplici, che riescono sempre", concludeva.