Raimondo Vianello ricorda il suo arrivo a Mediaset a "La Grande Avventura" 1995

"Silvio Berlusconi venne a casa nostra e, per prima cosa, ci chiese da mangiare qualcosa: un panino e un bicchiere di vino". Inizia così il racconto che Raimondo Vianello fa a "La Grande Avventura" del 1995 circa il suo arrivo a Mediaset.

"Lo aspettavamo attorno alle cinque. Io dissi di sì alle cinque e un quarto, perché Raimondo aveva già detto sì alle cinque e dieci", ricorda Sandra Mondaini, spiegando poi le ragioni che l'hanno spinta ad accettare la proposta dell'imprenditore.

"Non era tanto ciò che ci offriva, si trattava dello stesso lavoro. Accettammo proprio per lui, per il suo modo di fare".