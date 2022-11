Sting canta "This Cowboy Song" a "Buona Domenica" 1994

Chitarra in mano, Sting incantò il pubblico di "Buona Domenica" nell'edizione 1994-95 con la performance di "This Cowboy Song", brano tratto dalla raccolta di pezzi inediti "Fields of Gold". Il popolare contenitore della domenica pomeriggio di Canale 5, condotto in quell'edizione da Gerry Scotti e Gabriella Carlucci, ospitò il cantautore britannico, ex frontman dei "Police". Del resto Sting è di casa in Italia come testimoniato anche da numerose sue partecipazioni a kermesse nazionali come il Festival di Sanremo o il Festivalbar.

Artista poliedrico, Sting ebbe successo tanto come frontman del "Police" - fu autore di celebri brani come "Every breath you take" del 1983 - sia come solista. Nella sua carriera Sting ha ottenuto ben 17 Grammy Awards, 3 BRIT Awards, un Golden Globe e un Premio Tenco. Rivediamo la performance di "This Cowboy Song", che Sting registrò anche in versione reggae insieme al cantante britannico Pato Banton.