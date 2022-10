Auguri Riccardo Fogli, rivediamolo cantare "Storie di tutti i giorni"

Buon compleanno a Riccardo Fogli, che il 21 ottobre compie 75 anni. Nato a Pontedera, in provincia di Pisa, il 21 ottobre 1947, il cantante è stato per diversi anni frontman e bassista dei Pooh, da cui si è allontanato nel 1973 per intraprendere la carriera da solista. Nel 1982, ha vinto il Festival di Sanremo con "Storie di tutti i giorni".

Subito dopo la vittoria Riccardo Fogli ha commentato il successo in un'intervista a "Superclassifica Show": "Ero il favorito, e quando parti così hai le antipatie di tutti. L'ho proprio sentita l’antipatia degli altri e questo non mi piace, perché non penso di essere una persona antipatica e odio le persone antipatiche".

Leggi Anche Buon compleanno Roby Facchinetti: rivediamolo ai Telegatti nel 1985

Nel 2016 è andata in scena la reunion dei Pooh, con cui è tornato a suonare a 43 anni di distanza dall’ultima volta. Nel 2018, in particolare, si è ripresentato al Festival di Sanremo in coppia con Roby Facchinetti, portando in gara il brano "Il segreto del tempo".

Nel giorno del suo compleanno rivediamolo cantare "Storie di tutti i giorni" a "Superclassifica Show" del 1982.