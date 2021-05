Stevie Wonder compie 71 anni, rivediamolo al "Festivalbar"

Buon compleanno Stevie Wonder che oggi spegne 71 candeline. Stevland Hardaway Judkins, questo il suo vero nome, è nato a Saginaw nel Michigan. Non vedente dalla nascita ma con un talento senza precedenti per la musica, a 4 anni suonava già il piano e a 13 aveva già scalato la classifica Billboard, come il più giovane artista a raggiungere la vetta della top ten.

Di strada quel bambino ne ha fatta e negli anni successivi ha collezionato tantissimi successi durante la sua carriera, lunga 60 anni. Oltre ai cento milioni di dischi venduti, 25 Grammy Awards, insieme a Sinatra è l'unico ad averne vinto tre consecutivi per i suoi album, 1 Grammy Lifetime Achievement Award, 1 Premio Oscar e 11 American Music Awards, tra le decine di altri premi.

Per celebrare il suo compleanno, rivediamolo cantare "Four Your Love" nell'edizione del "Festivalbar" del 1995, quando ricevette uno speciale premio alla carriera da parte del programma e dalla città di Marostica.