L'esibizione canora di Stefano Nosei a "Zelig - Facciamo Cabaret" 1997

Vi ricordate Stefano Nosei a Zelig - Facciamo Cabaret? Nel 1997 il comico si esibiva in un medley delle più belle canzoni italiane i cui testi rivisitati raccontavano il suo rapporto con la tecnologia e la moda. "Vi ringrazio, siete molto eleganti e alla moda", - ha esordito Nosei riferendosi al pubblico in teatro - "la moda è una cosa che a me appartiene pochissimo, io mi adeguo pochissimo alle novità".

"Pensate che la prima volta che ho sentito parlare di internet pensavo che fosse un metodo più approfondito per pulire il water. Anche nella moda ho pochissimo modo di adeguarmi, non riesco, credevo che il prêt-à-porter fosse un abito ecclesiastico. Pensate! In compenso ho capito che la moda va cantata", ha concluso Stefano Nosei intonando le canzoni più belle rivisitate.