Stefano Bettarini compie 50 anni, ecco come si raccontava a "Fuego" nel 1999

Nel giorno del 50esimo compleanno di Stefano Bettarini, rivediamo una simpatica intervista andata in onda a "Fuego" 1999 in cui l'ex calciatore, all'epoca marito di Simona Ventura, fu intervistato dalla sorella della moglie, Sara Ventura.

Bettarini, ripercorreva l'incontro con la donna che sarebbe diventata la madre dei suoi figli: "Ho conosciuto Simona al mare, in spiaggia, è stata una cosa divertente, anche perché è difficile che inizi una storia in un periodo estivo, uno ha sempre un po' la testa al divertimento". In seguito raccontava anche la gioia di essere padre: "Niccolò ci riempie la vita, è una soddisfazione immensa, i bimbi piccoli ti danno quella carica giusta per andare avanti".

Nato a Forlì, Stefano trascorre l'infanzia tra Buonconvento e Siena, città d'origine dei genitori. Dal 1998 al 2008 è stato sposato con Simona Ventura, da cui ha avuto due figli: Niccolò (1998) e Giacomo (2000). La coppia si è separata nel 2004 e ha divorziato nel 2008.

"Fuego!" è stato un programma televisivo di genere rotocalco, in onda su Italia 1 dall'8 settembre 1997 al 29 giugno 2000 per tre edizioni. La prima stagione è stata condotta da Alessia Marcuzzi, le seguenti rispettivamente da Tamara Donà e Daniele Bossari.