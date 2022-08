Auguri Skin, eccola a "Festivalbar '99" cantare "Secretly" con gli Skunk Anansie

Buon compleanno a Skin

Skunk Anansie

,

. Nata a Brixton il 3 agosto 1967 la leader della band londinesevero nomeDeborah Anne Dyer, compie 55 anni.

La carriera -

Skunk Anansie

progetti da solista

ha collaborato con il gruppo cuneese dei Marlene Kuntz

Nel 1994 ha formato la band britannica, da cui si è presa una pausa a partire dal 2003 per dedicarsi ai suoi. Nel 2000, duettando col cantante Cristiano Godano e con Maxim Reality dei Prodigy nel singolo Carmen Queasy.

Nel 2006 è uscito il suo secondo album,

Fake Ischemica State

, mentre due anni più tardi ha interpretato il brano "Tear Down These Houses" su musiche di Andrea Guerra, per la colonna sonora del film "Parlami d'amore" di Silvio Muccino. Nel 2015 è stata giudice della nona edizione italiana di X Factor, sostituendo Victoria Cabello.

La vita privata -

. Nel dicembre 2021 è diventata madre della piccola Lev Lylah, avuta con l'attuale compagna, la performer e scrittrice canadese Ladyfag.

Dichiaratamente bisessuale, Skin si è sposata civilmente nel 2013 con la sua produttrice, Christiana Wyly, figlia del miliardario americano Sam Wyly, dalla quale si è separata nel 2015