Buon compleanno Simon Le Bon, eccolo con i Duran Duran al "Festivalbar"

Simon Le Bon, amatissimo leader dei Duran Duran, compie oggi 64 anni. Nato come Simon John Charles Le Bon a Bushey il 27 ottobre 1958, non solo è un grande cantante, ma è considerato anche un'icona degli anni Ottanta e un sex symbol per tutte le adolescenti dell'epoca. Tutte le ragazze sognavano di sposarlo, tanto che nel 1986 uscì un libro intitolato "Sposerò Simon Le Bon", che poi è diventato un film di successo.

I Duran Duran non sono mai stati considerati una boy band da una stagione e la loro carriera ultra trentennale lo dimostra ampiamente. Quando internet non esisteva ancora, c'erano adolescenti che si strappavano i capelli per recuperare anche solo una loro foto o piangevano tutte le volte che li vedevano in un video su Mtv o Deejay Television.

Alcune curiosità - Nel 1985, sfogliando una rivista di moda, vide la modella iraniana Yasmin Parvaneh, la chiamò e dopo pochi mesi di fidanzamento la coppia si è sposata il 27 dicembre 1985 e ha avuto tre figlie. Amante della barca a vela, Simon Le Bon fu vittima di un incidente vicino alla costa della Cornovaglia nel 1985. Il cantante britannico e il suo equipaggio di cinque uomini rischiarono la morte e furono soccorsi dalla Royal Navy.

In questo giorno speciale rivediamo la sua esibizione con i Duran Duran sul palco del "Festivalbar" nel 1993.