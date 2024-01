Le "Bellezze sulla neve" cantano la sigla d'apertura dello show nel 1991

Ve la ricordate la sigla di "Bellezze sulla neve"? Era il 1991 e la coreografia cantata dalle 12 "scioline" apriva il game show di Canale 5 in onda da Bormio, in Valtellina. All'inizio della sigla si vede una macchina guidata da Claudio Lippi farsi strada tra i tortuosi sentieri di montagna finché dal bagagliaio del veicolo scendono quattro uomini travestiti con costumi di animali dal panda al castoro, dall'orso polare al pinguino. Dopo il successo della prima edizione condotto da Lorella Cuccarini e Marco Columbro, Lippi insieme a Sabrina Salerno era al timone del secondo anno del programma premiato con il "Telegatto" per la categoria "Miglior trasmissione di giochi TV".

Nella versione invernale di "Bellezze al bagno", popolare game show dell'estate in onda su Canale 5, i concorrenti provenienti da Italia, Austria, Germania e Spagna si affrontavano in un torneo di giochi ambientato sulle nevi. Mentre alle "scioline" spettava il compito di accogliere il pubblico all'inizio della puntata, la sigla di chiusura era affidata a Sabrina Salerno col brano "Love dream". Rivediamo la sigla d'apertura di "Bellezze sulla neve" nel 1991.