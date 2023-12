Capodanno, ecco come festeggiavano le ragazze di "Non è la Rai" nel 1993

Durante il tradizionale brindisi, le giovani misero in piedi una festa indimenticabile sulle note della loro hit preferita: "Please Don't Go"

Trent'anni fa, per accogliere il nuovo anno, i telespettatori si riunivano davanti alla televisione in compagnia delle simpatiche ragazze di "Non è la Rai", protagoniste di una puntata speciale della popolare trasmissione di Gianni Boncompagni

Allo scoccare della mezzanotte, durante il tradizionale brindisi, le giovani misero in piedi una festa indimenticabile sulle note della loro hit preferita: "Please Don't Go". E la loro contagiosa energia coinvolse anche i tecnici e tutte le persone presenti in studio.

Ben presto la festa trasformò lo studio in una pista da ballo improvvisata. Fino a raggiungere il suo apice con un tuffo in piscina: un gesto audace che vide tutti i partecipanti gettarsi in acqua, rigorosamente vestiti. Per chi non lo ricordasse, ecco, nel video in alto, il momento dell'arrivo del nuovo anno.