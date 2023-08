Le minacce di Sandro alla Gialappa's Band durante "Mai Dire Gol" 1996

Tra i vari personaggi lanciati da "Mai dire gol", vera fucina di talenti comici della televisione italiana, c'è anche il misogino Sandro interpretato da Ugo Dighero. L'attore comico fece il suo esordio in televisione nel 1991 su Rai 3 nel programma televisivo Avanzi, a cui partecipò fino al 1993, in cui si esibiva in alcuni sketch comici.

La vera popolarità però per Dighero arriva nel momento in cui entrò nel cast di "Mai dire Gol", la trasmissione comico-calcistica condotta dalla Gialappa's Band. Il sodalizio con loro continuò nel corso degli anni, nel 1997 partecipò a uno dei tanti spin off del programma, "Mai dire Maik", e sempre con la Gialappa's prese parte al loro film "Tutti gli uomini del deficiente". Dopo un breve stop, nel 2000, Dighero tornò nel cast del programma insieme all'amico e collega Maurizio Crozza.

Tra i suoi personaggi più riusciti c'è sicuramente Sandro: rivediamolo in uno degli sketch che lo hanno reso celebre nel 1996, insieme alle conduttrici dell'epoca Alessia Marcuzzi ed Ellen Hidding.