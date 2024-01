Sandra Milo, "Ciro, Ciro" e lo scherzo entrato nella storia della televisione italiana

È stato uno degli scherzi più famosi della televisione. Era l'8 gennaio del 1990 quando durante una puntata della trasmissione "La vita è una cosa meravigliosa", Sandra Milo abbandonò improvvisamente la conduzione del programma perché una spettatrice la chiamò per dirle che suo figlio Ciro era stato vittima di un incidente. L'attrice colta alla sprovvista iniziò a urlare e a piangere in studio.

La telefonata - "Pronto Sandra, ma cosa ci fai lì? Non lo sai che tuo figlio è stato ricoverato in gravissime condizioni all'ospedale San Giovanni. È gravissimo, per un incidente, ma che ci fai lì", diceva una spettatrice che aveva telefonato in diretta. "Oddio chi parla, oddio chi è", chiedeva l'attrice e conduttrice da subito preoccupata e terrorizzata per le condizioni del figlio Ciro. "È grave, è grave", insisteva la spettatrice anonima. "Chi? Ciro? Dove, dove", urlava in lacrime Sandra Milo. "Oddio, oddio, oddio", scappava di corsa l'attrice per dirigersi fuori dallo studio della sua trasmissione. "Scusate sembra che sia successo questo incidente - intervenne qualcuno da dietro le quinte - dobbiamo chiudere il programma, non so cos'altro fare". Non era niente vero, si trattò solo di uno scherzo (feroce e di cattivo gusto), ma la reazione e le urla di Sandra Milo divennero un tormentone.

"Ciro, il figlio di Target" - Dal successo della reazione di Sandra Milo al pessimo scherzo sulla salute del figlio Ciro, nacque anche un programma televisivo Mediaset su Italia 1. Alcuni estratti audio della telefonata e della stessa reazione, giustamente sconvolta, dell'attrice e conduttrice vennero utilizzati nella sigla della prima edizione della trasmissione.

Leggi Anche Addio a Sandra Milo, è morta a 90 anni la musa di Federico Fellini

Morta all'età di 90 anni, compiuti a marzo 2023, Sandra Milo si è spenta nella sua abitazione tra l'affetto dei suo cari come aveva richiesto. "Sandrocchia", come l'aveva soprannominata Federico Fellini per il quale è stata una musa, è stata una delle attrici più popolari del cinema italiano.