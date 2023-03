Sandra Milo compie 90 anni, quando al "MCS" 1994 disse: "La fedeltà assoluta non è naturale"

Tanti auguri Sandra Milo! In occasione del suo novantesimo compleanno rivediamo l'attrice, tra le più celebri nel panorama del cinema italiano e non solo, ospite al "Maurizio Costanzo Show" quando nel 1994 espone la sua idea riguardo la fedeltà amorosa e la possibilità di tradire il partner. "Un tradimento è bello se rimane segreto. Non per fare il doppio gioco, ma per fare una cosa che ha un fascino misterioso".

"La fedeltà assoluta non è naturale. Forse lo è la fedeltà mentale o del cuore, quella fisica è un'altra cosa. Bisogna vivere la vita senza interrogarsi troppo e fare quello che ci rende felici in quel momento. Che poi, diciamoci la verità: a chi fa male? A nessuno" ha concluso Sandra Milo al "MCS". Famosa anche per essere stata la musa del grande regista Federico Fellini, i due si conoscono sul set di "8½", e ben presto instaurano una collaborazione artistica e anche sentimentale.