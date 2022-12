Sabrina Salerno si scatena a ritmo di musica house a "Bellezze sulla neve" 1991

Chi si ricorda Sabrina Salerno scatenarsi a ritmo di musica house? Nel 1991 la cantante e attrice genovese esordì così alla conduzione di "Bellezze sulla neve", versione invernale del celebre game show di Canale 5 "Bellezze al bagno" basato su giochi di squadra tra nazioni. Al fianco di Claudio Lippi, una giovanissima Sabrina Salerno salì sul palco con una giacca rosso luccicante e accessori perlati e scaldò lo studio di Madonna di Campiglio (Trento) con una scoppiettante esibizione sulle note della disco music.

"Bellezze sulla neve", in onda per due edizioni, ebbe un notevole successo tanto da conquistare, in quello stesso 1991, il "Telegatto" per la categoria "Miglior trasmissione di giochi in TV". Il programma lanciò il sodalizio tra Marco Columbro e Lorella Cuccarini, oggi coach di canto ad "Amici", una delle coppie di maggiore successo al timone di "Paperissima" e "Buona Domenica". Rivediamo il video dell'esibizione di Sabrina Salerno.