Sabrina Salerno canta "Love Dream" a "Bellezze sulla neve" 1992

Chi si ricorda Sabrina Salerno al timone di "Bellezze sulla neve"? Nel 1992 la cantante genovese co-conduttrice di quell'edizione insieme a Claudio Lippi si esibiva col brano "Love Dream". Mentre l'artista cantava scorrevano i titoli di coda, segno che era giunta la sigla finale della seconda edizione del game show di Canale 5 ambientato sulle piste da sci. Dallo studio di Bormio (SO) la Salerno scaldava l'atmosfera con la canzone tratta dall'album di inediti "Over the Pop" pubblicato nel 1991.

Nel 1991 la trasmissione "Bellezze sulla neve", dove diverse nazioni europee erano chiamate a gareggiare tra loro in divertenti prove a squadre, ha vinto il "Telegatto" nella categoria "Miglior trasmissione di giochi TV". Rivediamo il video dell'esibizione di Sabrina Salerno con "Love Dream".