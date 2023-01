Il Principe Alberto di Monaco balla un valzer ai "Telegatti" 1999

Vi ricordate quando Pippo Baudo e Milly Carlucci hanno accolto sul palco dei Telegatti il Principe Alberto di Monaco? Appassionato di musica e cinema, il Principe era stato chiamato dai due conduttori per premiare con la famosa statuetta, per la categoria varietà, Raffaella Carrà nel 1999.

Arrivato sul palco, Milly Carlucci ha espresso il desiderio di tutte le donne presenti in sala, ovvero quello di ballare il valzer insieme al Principe Alberto di Monaco. "Quando mai mi capiterà ancora di ritrovarmi accanto a un vero principe? Per questo vorrei poter essere cenerentola per una sera e danzare con voi" ha dichiarato la conduttrice. Dopo il valzer, il Principe ha consegnato il Telegatto per il varietà a Raffaella Carrà per il programma "Carramba che fortuna"". "Sono davvero sorpresa di ricevere il premio dalle sue mani - ha detto la Carrà riferendosi al Principe - Lei appartiene a un mondo di favole".