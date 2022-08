Sabrina Ferilli, Claudio Lippi e i problemi dell'uomo di mezza età a "Mai Dire Gol" 1996

La spontaneità di

Sabrina Ferilli

Claudio Lippi

"Mai Dire Gol"

Gialappa's Band

Italia 1

sono stati a lungo il focus di, il programma televisivo nato nel 1990 e segnato dall'inconfondibile voce della. L'attrice romana prese parte al programma dinel 1996 per affiancare il famoso conduttore e spalleggiarlo in numerose gag, come fece durante la clip riproposta oggi su Tgcom24.

"Devo presentare una persona a cui tengo tantissimo, un grande nome dello star system, probabilmente la stella più luminosa del firmamento televisivo italiano - esordì la Ferilli per introdurre il collega - Signore e signori,

Cosetto

lettera

". Il presentatore finse quindi di mandare unaal programma, esponendo i problemi di mezza età che lo attanagliavano da tempo e ai quali non riusciva a trovare nessun rimedio.

Dopo l'esordio come cantante, negli anni Settanta Lippi aveva dato il via a una brillante carriera come conduttore prima in radio e successivamente in televisione, fino al passaggio dalla Rai alla nascente

Canale 5

"Mai Dire Gol"

Sabrina Ferilli

Simona Ventura

. Dopo diversi programmi, tra cui "Bellezze al bagno", "Il pranzo è servito", "Si o no?", arriva anche l'esperienza a, dove tra il 1995 e il 1997 collaborerà con la stessae con