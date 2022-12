Ron canta "Occhi da chi s'è visto s'è visto" a "Superclassifica Show" 1982

Nel 1982 Ron, al secolo Rosalino Cellamare, si esibì al pianoforte cantando "Occhi da chi s'è visto s'è visto" all'interno di "Superclassifica Show", popolare trasmissione musicale di Canale 5 condotta da Maurizio Seymandi. Il singolo è tratto dall'album "Guarda chi si vede", il settimo pubblicato in studio dall'artista pavese.

Tra i principali cantautori pop e folk tra gli anni settanta e novanta, Ron ha ricevuto numerosi riconoscimenti tra cui due Premi Lunezia, il Premio della Critica ''Mia Martini'', e il Premio ''Bindi''. Numerosi anche gli artisti con cui il cantante ha duettato come Fiorella Mannoia, Lucio Dalla, Elisa, Jovanotti solo per citarne alcuni. Nel 1996, in coppia con Tosca, trionfò a Festival di Sanremo con il brano "Vorrei incontrarti fra cent'anni". Rivediamo l'esibizione.