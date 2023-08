Ron compie 70 anni: eccolo nel 1982 a "Superclassifica Show"

Buon compleanno a Ron: il cantautore nato il 13 agosto 1953 a Dorno, in provincia di Pavia, festeggia 70 anni. Per celebrare la ricorrenza lo rivediamo in questo video del 1982 quando si esibì durante la popolare trasmissione musicale di Canale 5 condotta da Maurizio Seymandi, "Superclassifica Show". Rosalino Cellamare, questo il suo vero nome, eseguì al pianoforte il brano "Occhi da chi s'è visto s'è visto". Il singolo è tratto dall'album "Guarda chi si vede", il settimo pubblicato in studio dall'artista pavese.

Ron è tra i principali interpreti e cantautori del genere pop e folk, emerso in particolare tra gli anni Settanta e Novanta. In carriera ha collezionato numerosi premi e numerosi riconoscimenti, tra cui due Premi Lunezia, il Premio della Critica ''Mia Martini'' durante il Festival di Sanremo, e il Premio ''Bindi''. Il più importante, però, è il successo arrivato al Festival di Sanremo nel 1996, quando trionfò insieme a Tosca con l'indimenticabile canzone "Vorrei incontrarti tra cent'anni". Molto apprezzato dal pubblico italiano, Ron ha dato vita a molti duetti nel corso della sua attività artistica come quelli con gli amici Fiorella Mannoia e Lucio Dalla per arrivare a Elisa o Jovanotti, solo per citarne alcuni.