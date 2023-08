Un giovane Rocco Papaleo ritira il Telegatto 1990

Tanti auguri a Rocco Papaleo, che oggi 16 agosto compie 65 anni. Attore, regista e sceneggiatore, inizia la sua avventura nel mondo del cinema e dello spettacolo dopo essersi trasferito dal suo paese Natale, Lauria, in Basilicata, a Roma, dove comincia a muovere i primi passi come cabarettista.

Poco tempo dopo. fa il suo esordio in teatro, per poi approdare in televisione, grazie alla sua partecipazione in serie tv di successo tra la fine degli Ottanta e l'inizio dei Novanta, tra cui spiccano "Classe di ferro", andata in onda dal 1989 al 1991 e "Quelli della speciale" del 1992. Proprio in quegli stessi anni per Rocco Papaleo arriva anche il debutto nel cinema: la sua carriera cinematografica inizia nel 1989 in un film di Mario Monicelli, "Il male oscuro".

Il grande successo e la popolarità arriva grazie al lungo sodalizio artistico con Leonardo Pieraccioni, per cui recita in diversi film.

Nel 2010 dirige il suo primo film, passando dietro la macchina da presa con "Basilicata coast to coast", pellicola grazie a alla quale si aggiudica il David di Donatello, il Nastro d'argento e il Globo d'oro come miglior regista esordiente. Nel giorno del suo compleanno, lo rivediamo ai "Telegatti" del 1990 quando salì sul palco insieme al cast di "Classe di ferro" per ritirare il premio per la categoria "telefilm italiani".