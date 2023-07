Oggi Robin Williams avrebbe compiuto 72 anni: eccolo al "Maurizio Costanzo Show" 1994

L'11 agosto 2014 è una data che difficilmente il mondo del cinema dimenticherà: quel giorno, infatti, tutta Hollywood fu sconvolta dalla notizia della morte di Robin Williams. Il popolare attore statunitense infatti a soli 63 anni, decise di togliersi la vita nella sua casa californiana di Tiburon. Poche settimane prima del gesto, gli era stata diagnosticata una grave malattia neurodegenerativa.





In questa surreale intervista datata 1994, Williams si trovò a parlare con un uomo che credeva di essere un alieno al "Maurizio Costanzo Show". "Siccome lei da quello che ho capito ha poteri particolari, noi potremmo avere un rapporto sessuale mentale - lo aveva preso in giro Williams -, e se vogliamo essere sicuri magari usando una cuffia bagno".

Eterno Peter Pan, dopo gli esordi teatrali, debuttò sul piccolo schermo con la serie tv "Mork&Mindy": l'umorismo e la simpatia sono sempre stati tratti caratterizzanti della carriera dell'attore che nella sua lunga carriera ha dato vita a personaggi divertenti come in "Mrs Doubtfire", ma anche in ruoli drammatici e più profondi come gli indimenticabili professor John Keating de "L’attimo Fuggente" e il dottor Hunter in "Patch Adams". Ottenne poi anche un premio Oscar nel 1998 grazie al ruolo dello psicologo di "Will Hunting - genio ribelle".