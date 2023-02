Auguri a Roberto Ceriotti, rivediamolo nei panni di Batroberto a "Bim Bum Bam" 1991

Insieme a Batcarlotta, alias Carlotta Brambilla Pisoni, sventano una rapina in banca

Buon compleanno Roberto Ceriotti. Nato a Milano il 2 febbraio 1967, il presentatore spegne oggi 56 candeline. Tra i volti più conosciuti di "Bim Bum Bam" storica trasmissione per ragazzi in onda sulle reti Mediaset tra gli anni Ottanta e Novanta, Ceriotti prese il timone del contenitore del pomeriggio al posto di Paolo Bonolis. Tra i personaggi più amati dal giovane pubblico che l'attore ha portato sul piccolo schermo non poteva mancare Batroberto, il simpatico e impacciato eroe mascherato che combatte i criminali.

Nella puntata di "Bim Bum Bam" del 1991 sembra l'inizio di un tranquillo mattino per Wayne e la sua assistente interpretata da Carlotta Brambilla Pisoni. Ma una chiamata modifica i loro piani. Il perfido Jolly vuole svaligiare il caveau di una banca ed è richiesto un loro intervento tempestivo. Batroberto e Batcarlotta sono pronti ad acciuffare il criminale e ad assicurarlo alla giustizia. Riusciranno i nostri eroi a sventare la rapina?