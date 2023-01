Patsy Kensit e gli Eighth Wonder ai "Telegatti" 1987

Patsy Kensit è spesso ricordata per il siparietto sexy sul palco del "Festival di Sanremo" nel 1987 o per il matrimonio con Liam Gallagher, uno dei due fratelli del gruppo Oasis. Del resto l'episodio hot fece molto scalpore all'epoca.

A Patsy Kensit bastò pochissimo per diventare il sogno proibito degli adolescenti di metà anni '80. All'epoca diciannovenne, la cantante si esibì al Festival nel 1987 col gruppo Eight Wonder in "Will you rember", quando una spallina del suo vestito leopardato cadde durante la performance, lasciandola per qualche attimo a seno nudo davanti a milioni di spettatori. In molti si chiesero se fosse un incidente o se un gesto deliberato per far parlare di sè.

Rivediamo la cantante esibirsi ai "Telegatti" nel 1997, dopo lo scandalo della spallina.