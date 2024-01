Roberta Modigliani canta "Tabù" a "Non è la Rai" 1994

Vi ricordate Roberta Modigliani cantare "Tabù" a "Non è la Rai"? Nel 1994 la giovanissima attrice cantava l'iconica canzone di Raffaella Carrà sul palco del programma cult di Italia 1. Dopo aver studiato scuola di canto, dizione e recitazione, Roberta Modigliani conquista il titolo di Miss Teen Ager, Miss Grosseto e si classifica come finalista a Miss Italia.

"Bulli & Pupe" e "Non è la Rai" sono i primi programmi tv a cui Roberta Modigliani partecipa. È protagonista di fotoromanzi delle Edizioni Lancio e come attrice nella fiction "In crociera" per Mediaset. Fa parte del cast del film "Zora la vampira" ( C. Verdone è tra i protagonisti) e ottiene un piccolo ruolo in "Merry Christmas" di Neri Parenti con M.Boldi e C. De Sica.