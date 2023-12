James Tont contro i rapinatori di banca a "Zelig" 2000

Tra le tante prove che nelle varie puntate di "Zelig" James Tont, l'irriverente agente segreto interpretato da Fabrizio Fontana, è stato chiamato ad affrontare c'erano anche i rapinatori di una banca.

Succedeva in una puntata dell'edizione 2000-2001 del programma comico, in cui Claudio Bisio guidava lo 007 nelle azioni da svolgere: dal controllo del sistema degli allarmi all'analisi della planimetria.

Leggi Anche Francesco Paolantoni a "Cabaret" per una notte 1987

Dopo la sua partecipazione a "Zelig", Fontana ha lavorato come inviato per "Le Iene" su Italia 1.

Dal 2014, ha assunto il ruolo di Capitan Ventosa a "Striscia la Notizia", subentrando a Luca Cassol. In questa veste, realizza servizi basati sulle segnalazioni dei telespettatori.