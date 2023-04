Robert Miles fa ballare il pubblico di "Festivalbar" 1996 con "Fables"

Nel pieno degli anni d'oro della musica elettronica il compositore Robert Miles in gara al "Festivalbar" 1996 suonò alla tastiera il brano "Fables" e fece scatenare il pubblico in piazza Plebiscito a Napoli per la finale della kermesse canora dell'estate in onda su Italia 1 e condotta quell'anno da Amadeus, Alessia Marcuzzi e Corona. Proprio nel 1996 Miles, al secolo Roberto Concina, raggiunse la fama mondiale col singolo "Children", che in poco tempo si affermò come uno dei maggiori successi dream house, genere che fino ai primi anni Duemila ha dominato la scena della disco music internazionale.

Miles, scomparso prematuramente nel 2017 a soli 47 anni per un tumore, ottenne per l'album "Dreamland" molteplici dischi di platino e d'oro. I due brani "Fables" e "Children" furono scelti per accompagnare la sigla di "Festivalbar" durante gli stacchi pubblicitari. Rivediamo il video dell'esibizione di Robert Miles con "Fables".