Patty Pravo canta "Strada per un'altra città" a "Festivalbar" 1998

Era il 1998 quando l'intramontabile Patty Pravo calcava il palcoscenico del Festivalbar" per cantare il brano "Strada per un'altra città".

"Ci sono degli artisti per cui il tempo sembra proprio non passare mai", diceva per l'appunto Alessia Marcuzzi presentando l'interprete veneziana. "Ogni volta che vedo questa cantante mi dico 'non è possibile, è troppo bella', ma oltre che essere bellissima, è anche molto brava".

Non a caso, da cinquant'anni a questa parte, Nicoletta Strambelli (questo è il suo vero nome) è tra le maggiori interpreti della musica italiana contemporanea. Grazie a una serie di successi senza tempo, come "La bambola", "Pensiero stupendo" e "Pazza idea".