Correva l'anno 1983: "Tropicana" era la hit estiva del momento, riascoltiamola a "Vota la Voce"

"Mentre la tv (diceva)/Mentre la tv (cantava)/Bevila perché è Tropicana, ye". Ritornello celebre da quasi 40 anni: è "Tropicana" del Gruppo Italiano, tormentone estivo mai davvero spento. La band, composta da Patrizia Di Malta, Raffaella Riva, Gigi Folino, Roberto "Bozo" Del Bo e Chicco Santulli fu attiva per tutti gli anni ottanta, dal 1980 al 1989. In questo video è ospite a "Vota la voce", nel 1983. Ha pubblicato in tutto tre album e nel 2002 è tornata nei negozi con la raccolta dei principali successi.

Appena uscita sul mercato, "Tropicana" diventa la colonna sonora dei mesi estivi, insieme a Vamos a la playa dei Righeira. Nelo stesso anno Il Gruppo Italiano partecipa a Un disco per l'estate 1983 a Saint-Vincent. Si classifica al 2º posto.