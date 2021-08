Riascoltiamo "People from Ibiza", l’inno anni '80 di Sandy Marton

Tormentone estivo mai davvero tramontato, "People from Ibiza" è stato un successo europeo e italiano nel corso degli anni '80. Uscito nel 1984, fu poi inserito nell'album "Modern Lover" del 1986. Il brano fu inserito fra le canzoni della fase finale del "Festivalbar", senza però vincere l'edizione.

Sandy Marton, croato, viene scoperto da Claudio Cecchetto nel 1982 durante una serata nella discoteca Primadonna di Milano. L'anno dopo il produttore discografico lo lancia con il singolo "Ok Run", che diventerà il jingle di un videogioco. Il successo arriva con "People from Ibizia". I brani successivi - Love Synchronicity nel 1987 e La Paloma Blanca nel 1989 - entreranno in classifica senza però ottenere la stessa fama.