Raimondo Vianello avrebbe compiuto 100 anni: eccolo ai Telegatti 1987

Raimondo Vianello

100 anni

avrebbe compiuto. L'attore nato a Roma l'8 maggio del 1922 è stato tra i padri fondatori della televisione italiana insieme a Corrado e Mike Bongiorno.

Nel corso della sua lunga carriera nel mondo dello spettacolo, Vianello ha iniziato prima al cinema come

attore comico

conduttore televisivo

sit-com

Casa Vianello

Sandra Mondaini

e poi è approdato in tv comedi noti varietà, quiz e programmi sportivi, dapprima in Rai e poi a Mediaset. Celebre è la" nella quale ha recitato, per anni, al fianco della moglie

Scomparso il

15 aprile del 2010,

Telegatti

Ugo Tognazzi

qualche mese più tardi (nel settembre dello stesso anno) si spense anche la moglie Sandra con cui Raimondo ha condiviso successi e vita privata. In occasione dell'anniversario della sua nascita rivediamolo ai "" nel 1987 al fianco del collega. Dopo gli esordi insieme, i due si incontrano sul palco per un premio alla carriera.