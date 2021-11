Quella volta che Milly Carlucci cantò ai Telegatti 84

Da sempre appassionata del mondo dello spettacolo, Milly Carlucci lascia gli studi di Architettura per lavorare presso l’emittente televisiva GBR. L’emittente romana permette alla giovane Milly di debuttare sul piccolo schermo e di fare esperienza come conduttrice. Non passa molto tempo e già nel 1976 fa il suo ingresso in Rai nella trasmissione "L’altra domenica" di Renzo Arbore; è l’inizio di una serie di grandi successi. Conduce 4 edizioni di "Giochi senza frontiere", "Crazy Bus", "Il sistemone", "Bliz" e "Azzurro". Nel 1984 si esibisce per la prima volta come cantante sul palco dei Telegatti. Poco dopo, negli anni 90 torna in Rai, diventando uno dei volti più noti e prestigiosi del servizio pubblico.

Tra i programmi memorabili possiamo ricordare "Scommettiamo che…?" co-condotto al fianco di Fabrizio Frizzi. Nel 1992 è sul palco del "Festival di Sanremo" con Pippo Baudo e dal 1994 al 1997 conduce il quiz "Luna Park". In rappresentanza Rai, conduce la cerimonia di premiazione dei Telegatti su Canale 5 nel 1993 insieme a Corrado e dal 1997 al 1999 con Pippo Baudo. A partire dal 12 settembre 1995 (e per le successive 7 edizioni) conduce "Pavarotti & Friends" e molti altri eventi dedicati al mondo del cinema, della musica e della moda.

La carriera di Milly Carlucci prosegue nel nuovo millennio con le serate evento e una serie di talent show come "Ballando con le Stelle" e il più recente "Cantante mascherato".